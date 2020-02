Δημοσίευμα από το Ισραήλ αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει τον Αυστραλό σούτινγκ γκαρντ/φόργουορντ, που έμεινε ελεύθερος από τους Μάβερικς.

Τον Ράιαν Μπρόκχοφ βάζει στο μετεγγραφικό «στόχαστρο» του Ολυμπιακού η ισραηλινή ιστοσελίδα “Sports Rabbi». Μάλιστα, το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να υπογράψουν με τον Αυστραλό σούτινγκ γκαρντ/φόργουορντ διετές συμβόλαιο.

Ο 30χρονος Μπρόκχοφ έμεινε ελεύθερος από τους Μάβερικς και είχε συνεργαστεί με τον Γιώργο Μπαρτζώκα (που τον είχε ανακαλύψει από την Μπεσίκτας) στην Λοκομοτίβ Κουμπάν φτάνοντας παρέα στο Final Four το 2016.

Στη μοναδική του σεζόν στην Euroleague, ο Αυστραλός είχε 8,5 πόντους (52,8% δίποντα, 47,2% τρίποντα, 86,8% βολές), 3,4 ριμπάουντ, 1,6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1,1 λάθη σε 25:18 ανά αγώνα και σε 31 εμφανίσεις.

Το 2018 μετακόμισε στο ΝΒΑ και το Ντάλας, όπου δεν κατάφερε να καθιερωθεί. Οι Μάβερικς τον αποδέσμευσαν προκειμένου να αποκτήσουν τον Μάικλ Κιντ-Τζίλκριστ πριν λίγες ώρες.

Exclusive: Olympiacos will look to sign to soon to be waived Dallas Mavericks SG/SF Ryan Broekhoff for the next 2 years. Broekhoff played under Coach Georgios Bartzokas at Kuban during the 2015/16 season.