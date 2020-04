Ευχάριστα νέα για τον Βραζιλιάνο παλαίμαχο «μάγο» της μπάλας. Ο Ροναλντίνιο βγήκε από τη φυλακή και τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Έμεινε σε φυλακή στην Παραγουάη για κάτι παραπάνω από έναν μήνα (32 ημέρες). Ο Ροναλντίνιο όμως είδε την Τρίτη (07.04.2020) το αίτημα αποφυλάκισης του (όπως και ο αδερφός του) να γίνεται αποδεκτό από το δικαστήριο.

Ο δικαστής μετέτρεψε την ποινή του “Ρόνι” σε κατ’ οίκον περιορισμό, αφού κατατέθηκε και η εγγύηση 1,6 εκατ. δολαρίων. Σύμφωνα με τα Μέσα της χώρας, το ποσό βγήκε από τον λογαριασμό του Ροναλντίνιο.

Ο Βραζιλιάνος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής (στη διαδικασία βρέθηκαν οι δικηγόροι του και έμαθε – αποδέχθηκε την απόφαση μέσω τηλεφώνου) θα βρίσκεται πλέον στο ξενοδοχείο «Palma Roga» στο κέντρο της πρωτεύουσας καθώς δεν έχει σπίτι στην Παραγουάη, και θα μένει σε διαφορετικό δωμάτιο από τον αδερφό του, με άντρες της αστυνομίας να φρουρούν το σημείο και τις εξόδους.

Now they are going to call Ronaldinho via WhatsApp to comment on the sentence and once he accepts it, he will be sent to Palma Roga with permanent police custody.



