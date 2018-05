Βγήκε από την εντατική ο Φέργκιουσον! Παραμένει στο νοσοκομείο

Ξεπέρασε τον άμεσο κίνδυνο ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και πλέον θα συνεχίσει την αποθεραπεία του στο επόμενο στάδιο, σαν ασθενής, σύμφωνα και με ανάρτηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στα social media.

«Ο Σερ Άλεξ δεν χρειάζεται πλέον να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας και θα συνεχίσει την αποθεραπεία του σαν ασθενής. Η οικογένειά του είναι σκλαβωμένη από τη συμπαράσταση και τις ευχές που συνεχίζει να λαμβάνει, αλλά εξακολουθεί να ζητεί σεβασμό στην ιδιωτικότητά της που θα είναι πολύ σημαντική στο επόμενο στάδιο της αποθεραπείας του».

Sir Alex no longer needs intensive care and will continue rehabilitation as an inpatient.

His family have been overwhelmed by the level of support and good wishes but continue to request privacy as this will be vital during this next stage of recovery. pic.twitter.com/7AFFspsaj7

— Manchester United (@ManUtd) May 9, 2018