Χωρίς το μεγάλο ντέρμπι η πρώτη αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος της Superleague για τη σεζόν 2018-19, η οποία και αναδείχθηκε κατόπιν της σχετικής κλήρωσης στα γραφεία της διοργανώτριας αρχής.

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: 4η αγωνιστική

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: 5η αγωνιστική

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: 6η αγωνιστική

Άρης – ΠΑΟΚ: 7η αγωνιστική

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: 8η αγωνιστική

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: 9η αγωνιστική

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: 10η αγωνιστική

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: 19η αγωνιστική

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: 20η αγωνιστική

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: 21η αγωνιστική

ΠΑΟΚ – Άρης: 22η αγωνιστική

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: 23η αγωνιστική

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: 24η αγωνιστική

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: 25η αγωνιστική

1η αγωνιστική της Super League:

Ξάνθη – Παναθηναϊκός

ΑΕΚ – ΠΑΣ Γιάννινα

Παναιτωλικός – Ατρόμητος

ΟΦΗ – Πανιώνιος

Λαμία – Αρης

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης

Ολυμπιακός – Λεβαδειακός

Απόλλων Σμύρνης – Λάρισα

2η αγωνιστική:

Παναιτωλικός – ΟΦΗ

Πανιώνιος – ΠΑΟΚ

Ατρόμητος – Ξάνθη

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ

Παναθηναϊκός – Λαμία

Ολυμπιακός – ΠΑΣ Γιάννινα

Αρης – ΑΕΛ

Λεβαδειακός – Απόλλων Σμύρνης

3η αγωνιστική:

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

Ξάνθη – Παναιτωλικός

ΑΕΚ – Πανιώνιος

Λαμία – Ατρόμητος

Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης

ΑΕΛ – Παναθηναϊκός

Απόλλων Σμύρνης – ΠΑΣ Γιάννινα

Αρης – Λεβαδειακός

4η αγωνιστική:

Ξάνθη – ΟΦΗ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

Παναιτωλικός – Λαμία

Πανιώνιος – Ολυμπιακός

Ατρόμητος – ΑΕΛ

Αστέρας Τρίπολης – Απόλλων Σμύρνης

Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός

ΠΑΣ Γιάννινα – Αρης

5η αγωνιστική:

ΟΦΗ – ΑΕΚ

Λαμία – Ξάνθη

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

ΑΕΛ – Παναιτωλικός

Απόλλων Σμύρνης – Πανιώνιος

Λεβαδειακός – Ατρόμητος

Αρης – Αστέρας Τρίπολης

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα

6η αγωνιστική:

Λαμία – ΟΦΗ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Ξάνθη – ΑΕΛ

ΠΑΟΚ – Απόλλων Σμύρνης

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός

Πανιώνιος – Αρης

Ατρόμητος – ΠΑΣ Γιάννινα

Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός

7η αγωνιστική

ΟΦΗ – Ολυμπιακός

ΑΕΛ – Λαμία

Απόλλων Σμύρνης – ΑΕΚ

Λεβαδειακός – Ξάνθη

Αρης – ΠΑΟΚ

ΠΑΣ Γιάννινα – Παναιτωλικός

Παναθηναϊκός – Πανιώνιος

Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης

8η αγωνιστική

ΑΕΛ – ΟΦΗ

Ολυμπιακός – Απόλλων Σμύρνης

Λαμία – Λεβαδειακός

ΑΕΚ – Αρης

Ξάνθη – ΠΑΣ Γιάννινα

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης

Πανιώνιος – Ατρόμητος

9η αγωνιστική

ΟΦΗ – Απόλλων Σμύρνης

Λεβαδειακός – ΑΕΛ

Αρης – Ολυμπιακός

ΠΑΣ Γιάννινα – Λαμία

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

Αστέρας Τρίπολης – Ξάνθη

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

Πανιώνιος – Παναιτωλικός

10η αγωνιστική

Λεβαδειακός – ΟΦΗ

Απόλλων Σμύρνης – Αρης

ΑΕΛ – ΠΑΣ Γιάννινα

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Λαμία – Αστέρας Τρίπολης

ΑΕΚ – Ατρόμητος

Ξάνθη – Πανιώνιος

ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός

11η αγωνιστική

ΟΦΗ – Αρης

ΠΑΣ Γιάννινα – Λεβαδειακός

Παναθηναϊκός – Απόλλων Σμύρνης

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ

Ατρόμητος – Ολυμπιακός

Πανιώνιος – Λαμία

Παναιτωλικός – ΑΕΚ

ΠΑΟΚ – Ξάνθη

12η αγωνιστική

ΠΑΣ Γιάννινα – ΟΦΗ

Αρης – Παναθηναϊκός

Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης

Απόλλων Σμύρνης – Ατρόμητος

ΑΕΛ – Πανιώνιος

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

Λαμία – ΠΑΟΚ

ΑΕΚ – Ξάνθη

13η αγωνιστική

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΣ Γιάννινα

Ατρόμητος – Αρης

Πανιώνιος – Λεβαδειακός

Παναιτωλικός – Απόλλων Σμύρνης

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ

Ξάνθη – Ολυμπιακός

ΑΕΚ – Λαμία

14η αγωνιστική

Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ

Παναθηναϊκός – Ατρόμητος

ΠΑΣ Γιάννινα – Πανιώνιος

Αρης – Παναιτωλικός

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ

Απόλλων Σμύρνης – Ξάνθη

ΑΕΛ – ΑΕΚ

Ολυμπιακός – Λαμία

15η αγωνιστική

ΟΦΗ – Ατρόμητος

Πανιώνιος – Αστέρας Τρίπολης

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ – ΠΑΣ Γιάννινα

Ξάνθη – Αρης

ΑΕΚ – Λεβαδειακός

Λαμία – Απόλλων Σμύρνης

Ολυμπιακός – ΑΕΛ

To πρόγραμμα του Θρύλου στη Super League! / Our @Super_League_GR fixtures for 2018/19!#olympiacos #superleague #schedule pic.twitter.com/v4jUXKAYg6

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) August 9, 2018