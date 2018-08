Την… κλασική κιτρινόμαυρη εμφάνιση της θα φορέσει η ΑΕΚ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βίντι, για τα πλέι οφ του Champions League.

Βίντι – ΑΕΚ: Να ανοίξει διάπλατα το… δρόμο για τα «αστέρια»!

Στη φανέλα της Ένωσης θα υπάρχει το… αστέρι, σήμα του Champions League, αφού η συγκεκριμένη φάση θεωρείται κομμάτι της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης

Στο μπροστινό μέρος της κιτρινόμαυρης εμφάνισης, εκεί όπου κανονικά θα βρισκόταν ο χορηγός της ΑΕΚ, θα “διαφημιστούν” τα Παιδικά Χωριά SOS (στην Ουγγαρία δεν επιτρέπεται να υπάρχει οποιαδήποτε διαφήμιση στοιχηματικών εταιριών).

During it's Champions League match against @fcvideoton tonight, @AEK_FC_OFFICIAL draws attention to the @SOSVillagesGr who is committed to prevent family breakdown 👨‍👩‍👧‍👦 and ensure that children's rights are met 👦👧🏾 #Morethanfootball https://t.co/kLO1k9o3m8

