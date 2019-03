«Βόμβα» με Ζιντάν στη Ρεάλ! Επιστρέφει στη Μαδρίτη ο Γάλλος

Ο Ζινεντίν Ζιντάν θα είναι τελικά ο νέος τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης, αφού φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον Φλορεντίνο Πέρεθ για την επιστροφή του στην ομάδα.

Ο Γάλλος τεχνικός αποχώρησε μετά από 3 συνεχόμενους τίτλους Champions League από τους «μπλαουγκράνα», θεωρώντας ότι οι Πρωταθλητές Ευρώπης έχουν… τελειώσει, και τώρα που αυτό επιβεβαιώθηκε και στην πράξη, αποφάσισε να γυρίσει και πάλι στην ομάδα.

Οι Μαδριλένοι «έτρεξαν» μία τραγική σεζόν με δύο αλλαγές προπονητών στην απουσία του πρώην «γκαλάκτικο» και του Κριστιάνο Ρονάλντο και έτσι αποφάσισαν να κάνουν τα πάντα για να φέρουν έστω τον πρώτο πίσω, κάτι που φαίνεται ότι κατάφεραν σύμφωνα με τα διεθνή δημοσιεύματα.

He's back!

Zinedine Zidane is set to return as Real Madrid manager just 10 months after leaving, according to @GuillemBalague.

— BBC Sport (@BBCSport) March 11, 2019