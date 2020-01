“Βόμβα” στον Άρη με καταγγελία του Μενέντες! Το video που προκαλεί σάλο – “Είναι fake” λένε οι “κίτρινοι”

Σάλο έχει προκαλέσει ένα video που ανέβασε στα social media, η FIFPRO, η Παγκόσμια Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών και αφορά την κατάσταση που φέρεται επικρατεί στον Άρη και τη συμπεριφορά του απέναντι στον ποδοσφαιριστή, Αλεχάνδρο Μενέντες.

Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής βρίσκεται εκτός ομάδας τον τελευταίο καιρό και προπονείται μόνος του, γεγονός που τον οδήγησε σε σχετική καταγγελία για μη επαγγελματικές συνθήκες. Διαψεύδουν το γεγονός από την πλευρά της “κίτρινης” ΠΑΕ, κάνοντας λόγο για ψεύτικο video.

«Η FIFPRO απαιτεί από τον Θοδωρή Καρυπίδη και τον Αγγελο Χαριστέα, πρόεδρο και αθλητικό διευθυντή του Άρη αντίστοιχα, να σταματήσουν άμεσα την κακομεταχείριση στον Αλεχάνδρο Μενέντες.

Ο ελληνικός σύλλογος ωθεί τον Ισπανό παίκτη να φύγει χωρίς να τον πληρώνει και να τον αφήνει να προπονείται μόνος του. “Η συμπεριφορά του Αρη είναι ανεπίτρεπτη” τόνισε ο γενικός γραμματέας της FIFPRO, Γιόνας Μπάερ-Χόφμαν.

“Κάθε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής έχει το δικαίωμα να πληρώνεται και να προπονείται με τους συμπαίκτες του”. Το συμβόλαιο του Μενέντες με τον Αρη εκπνέει στις 30 Ιουνίου. Ο Αρης δεν έχει πληρώσει το μισθό του από τον Ιούλιο του 2019.

Στις 5 Ιανουρίου ο Μενέντες προπονείται ξεχωριστά από την πρώτη ομάδα. Εχει δύο προπονήσεις. Μία στις 07.30 το πρωί και μία στις 15:00. Επίσης ο Μενέντες προπονείται χωρίς προπονητή ή γιατρό κάτι το οποίο υποχρεώται να έχει!

Η διοίκηση του Αρη δεν έχει εξηγήσει γιατί προπονείται μόνος του. “Απαιτώ να προπονούμαι ξανά με τους συμπαίκτες μου”, είπε ο Μενέντες στη FIFPRO “τηρώ το πρόγραμμα του συλλόγου αλλά προπονούμαι σε άθλιες συνθήκες”. Ο Μενέντες γνωρίζει πως ο Άρης θέλει να φύγει. “Μου το έχουν ήδη πει αυτό”».

Greek 🇬🇷 club @ARIS__FC must immediately stop 🛑abusive treatment of Spanish 🇪🇸 player Alex Menendez 😡

Read more: https://t.co/8GgWQFyxja@afefutbol #trainingalone #nonpayment pic.twitter.com/zZ1CQaOeWd

— FIFPRO (@FIFPro) January 15, 2020