Βραβείο Πούσκας: Με Μέσι, Ιμπραΐμοβιτς και Κουαλιαρέλα οι υποψηφιότητες! video

Η FIFA έδωσε στη δημοσιότητα τις 10 υποψηφιότητες, από τις οποίες θα προκύψει το καλύτερο γκολ της σεζόν, που θα κατακτήσει το βραβείο Πούσκας.

Μέσα σε αυτές τις δέκα επιλογές ξεχωρίζουν τα ονόματα των Μέσι, Ιμπραΐμοβιτς και Κουαλιαρέλα.

Δείτε τα 10 υπέροχα γκολ που επέλεξε η FIFA

