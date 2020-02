Ο λογαριασμός της Μπαρτσελόνα έγινε και πάλι… στόχος χάκερ, όπως και αυτός της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Οι “OurMine”… ανακοίνωσαν επιστροφή Νεϊμάρ στους Καταλανούς.

«Γεια σας, είμαστε οι OurMine, το επίπεδο ασφαλείας σας είναι καλό, αλλά όχι το καλύτερο. Για να βελτιώσετε την ασφάλεια των λογαριασμών σας, επικοινωνήστε με: contact!ourmine.org. Για υπηρεσίες ασφαλείας επισκεφτείτε: ourmine.org» ανέφερε το μήνυμα που ανέβηκε στο λογαριασμό της Μπαρτσελόνα στο Twitter.

Πριν προλάβουν οι Καταλανοί να πάρουν και πάλι στα χέρια τους το λογαριασμό της ομάδας στο Twitter, οι χάκερ πρόλαβαν να γράψουν: “Διαβάσαμε μερικά προσωπικά μηνύματα και φαίνεται ότι ο Νεϊμάρ επιστρέφει”.

Στον αραβικό λογαριασμό των Καταλανών οι χάκερ τα έβαλαν και με τον Μπαρτομέου ποστάροντας το hashtag #bartomeuout, δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή τους στον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα.

Barcelona Arabic Account getting hacked is the best thing happening Right now 😂😂 #BarcelonaGetafe pic.twitter.com/2Kzz0Mp4H7

Μετά από λίγη ώρα οι “μπλαουγκράνα” ξαναπήραν τον έλεγχο, ζήτησαν συγγνώμη προς το κοινό τους. Να αναφέρουμε πως στόχος επίθεσης έγινε και ο λογαριασμούς της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (IOC).

FC Barcelona’s Twitter accounts have been hacked, which is why messages from outside our club have appeared, and which have been reported and deleted. The tweets were made through a third-party tool for data analytics.