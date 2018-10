«Χαμός» με τη δήλωση του Πογκμπά! «Αν μιλήσω θα με σκοτώσουν!»

Ο Πολ Πογκμπά έχει βρεθεί στο «στόχαστρο» των αγγλικών ΜΜΕ εξαιτίας της φερόμενης ως «τραγικής» σχέσης του με τον προπονητή του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ζοζέ Μουρίνιο, με τον ίδιο τον Γάλλο παγκόσμιο πρωταθλητή να ρίχνει… λάδι στη φωτιά με μία ατάκα του στο Λονδίνο.

Πιο συγκεκριμένα, μετά τη νέα απώλεια βαθμών στην έδρα της Γουέστ Χαμ, ο Πογκμπά είπε σε ρεπόρτερ «Θέλετε να με σκοτώσουν; Αν μιλήσω αυτό θα γίνει…», γεγονός που προκάλεσε σάλο στην Αγγλία.

Τα δημοσιεύματα είναι πλέον χιλιάδες για το θέμα, με την πλειοψηφία αυτών να κάνει λόγο για ρητές εντολές από την πλευρά της ομάδας, να μη σχολιάσει οτιδήποτε σχετικό με τον Πορτογάλο τεχνικό των «κόκκινων διαβόλων», αλλά και να μην αποκαλύψει μυστικά των αποδυτηρίων.

“You want me dead?”

Apparently Paul Pogba wasn’t keen to comment on Man Utd’s performance after their defeat at West Ham.

