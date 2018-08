«Χαμός» στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ για τον Μπολτ! video

Η άφιξή του Μπολτ στην Αυστραλία, για να δοκιμαστεί στην ομάδα των Σέντραλ Κόουστ Μάρινερς, ήταν από τα πρώτα θέματα στα ΜΜΕ της χώρας.

⚡️⚡️⚡️ Plenty of happy faces greeted @usainbolt as he arrived in Australia. pic.twitter.com/XVW2a2uMQG — Hyundai A-League (@ALeague) August 18, 2018

Τον Τζαμαϊκανό περίμεναν στο αεροδρόμιο εκατοντάδες θαυμαστές του για να τον υποδεχτούν, αλλά και πάρα πολλοί δημοσιογράφοι!

.@usainbolt has landed! ⚡ The next step of his football journey is underway. Don't think limits. #CCMFC pic.twitter.com/YbGYG5rJmv — Central Coast Mariners (@CCMariners) August 17, 2018

🇦🇺🇯🇲 @usainbolt has arrived in Australia to pursue his football dream pic.twitter.com/tDLl348eU9 — B/R Football (@brfootball) August 18, 2018

“Συμβαίνει στα αλήθεια! Έχω πει σε όλο τον κόσμο ότι θέλω να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και ξέρω ότι θα κάνω τα πάντα για τους Μάρινερς. Χαίρομαι που μου δίνουν την ευκαιρία να τους δείξω τις ικανότητές μου. Αγαπώ την Αυστραλία κι ελπίζω να γίνει το νέο μου σπίτι”, είπε στις δηλώσεις του ο Μπολτ.