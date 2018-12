Χάρι Ρέντναπ… ο Βασιλιάς της ζούγκλας! Νίκησε σε ριάλιτι επιβίωσης – videos

Κατάφερε να… προσπεράσει τις δοκιμασίες που του έβαλαν τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, ήρθε αντιμέτωπος με τη ζούγκλα της Αυστραλίας και τελικά πήρε και την ψήφο του κοινού. Ο Χάρι Ρέντναπ είναι ο μεγάλος νικητής του ριάλιτι, “I’ m a Celebrity, Get Me Out of Here”

Ο… ανενεργός από το Σεπτέμβριο του 2017 71χρονος Άγγλος τεχνικός επικράτησε στον “τελικό” της ηθοποιού Έμιλι Άτακ και του τραγουδιστή Τζον Μπάροουμαν, κέρδισε το έπαθλο των 560.000 ευρώ!

Ο Ρέντναπ βγήκε έτσι νικητής κι έγινε ο “Βασιλιάς της Ζούγκλας”!