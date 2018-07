Χειρουργήθηκε ο Παπαδόπουλος! Έχει υποστεί ζημιά στο αριστερό γόνατο

Χειρουργήθηκε ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, μετά τον τραυματισμό του στην προετοιμασία του Αμβούργου, με τη γερμανική ομάδα να κάνει λόγο για άσχημα νέα, αλλά και για επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στον παίκτη.

«Κακά νέα. Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος έχει υποστεί ζημιά στον χόνδρο του αριστερού του γονάτου. Παρόλα αυτά το χειρουργείο ήταν επιτυχές. Σου ευχόμαστε την ταχύτερη ανάρρωση, Πάπα!», αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση του Αμβούργου, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πολύμηνη απουσία του διεθνούς ποδοσφαιριστή από τα γήπεδα.

Bad news ☹️

Kyriakos Papadopoulos has suffered cartilage damage in his left knee. He has been successfully operated on, however.

Wishing you the speediest of recoveries, Papa! 👍 #nurderHSV pic.twitter.com/NXqrC2udbC

— HSV English (@HSV_English) July 24, 2018