Χωρίς Μέσι η Μπαρτσελόνα με Ίντερ!

Η Μπαρτσελόνα έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στους “16” του Champions League, καθώς έχει “κλειδώσει” την πρώτη θέση στον 6ο όμιλο της διοργάνωσης. Έτσι, ο Ερνέστο Βαλβέρδε επέλεξε να αφήσει τον Λιονέλ Μέσι εκτός της αποστολής των Καταλανών ενόψει της αυριανής (10.12.2019) αναμέτρησης με την Ίντερ στο Μιλάνο για την 6η και τελευταία αγωνιστική.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ δεν συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των 20 ποδοσφαιριστών που βρίσκονται στις επιλογές του προπονητή της «Μπάρτσα» για τον αγώνα με τους “νερατζούρι”, οι οποίοι χρειάζονται τη νίκη για να προκριθούν και αυτοί στους “16” του Champions League.

Στην Βαρκελώνη αποφασίστηκε να μείνουν για τον ίδιο λόγο και οι Πικέ και Σέρτζι Ρομπέρτο. Εκτός έμειναν και οι τραυματίες Αρτούρ, Σεμέδο, Άλμπα και Ντεμπελέ, ενώ στην 20μελή αποστολή συμπεριλήφθηκαν και έξι παίκτες από την ομάδα Νέων.

The 2️⃣0️⃣ summoned for the trip to Milan! pic.twitter.com/CD2OmOf8Ij

