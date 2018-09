Χριστοδουλόπουλος – FIFA: «Σταμάτησε τον Ολυμπιακό από το 8ο σερί πρωτάθλημα»! video

Η FIFA ανακοίνωσε τη Δευτέρα που μας πέρασε (03.09.2018) τα δέκα τέρματα που είναι υποψήφια για το «FIFA Puskas Award» και σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και το γκολ που είχε πετύχει –με τρομερή εκτέλεση φάουλ– ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος στο ΑΕΚ – Ολυμπιακός, για την 5η αγωνιστική της Superleague.

Ο νυν παίκτης του Ολυμπιακού είχε σκοράρει δυο φορές κόντρα στους Πειραιώτες, αλλά το δεύτερο ήταν απλά.. εκπληκτικό.

“Πήρε μορφή… βέλους που έσκιζε τον αέρα και άφησε ανήμπορο τον Στέφανο Καπίνο να μαζέψει τη μπάλα από τα δίχτυα του” αναφέρει η FIFA στο κείμενο για το γκολ του Χριστοδουλόπουλου, επισημαίνοντας πως: “Εκείνη η στιγμή στο ξεκίνημα της σεζόν, ήταν highlight για την προσπάθεια της ομάδας του να διεκδικήσει τον τίτλο”.

Μάλιστα, η FIFA αναφέρει στο σχόλιο που συνοδεύει την υποψηφιότητα του Χριστοδουλόπουλου πως: “Φέτος αγωνίζεται στον Ολυμπιακό, όμως πέρυσι σταμάτησε την πορεία του προς το 8ο σερί πρωτάθλημα…”.

He now plays for @olympiacos_org. But Lazaros Christodoulopoulos' #Puskas-nominated strike helped halt their bid for 8⃣ successive Greek titles 😲🇬🇷

Should it win the award? Watch and cast your vote 👇https://t.co/5J681FVNbS pic.twitter.com/C098UGes5Q

— FIFA.com (@FIFAcom) September 7, 2018