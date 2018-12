Χριστούγεννα στην κορυφή για Λίβερπουλ! Ασταμάτητη η ομάδα του Κλοπ – video

Στην κορυφή της Premier League θα βρίσκεται η Λίβερπουλ και μετά το πέρασμα της 18ης αγωνιστικής. Η ομάδα του Κλοπ επιβλήθηκε της Γουλβς με 2-0 στο “Μολινό” κι ανεξάρτητα από το τι θα κάνει η Μάντσεστερ Σίτι στο ματς του Σαββάτου (22/12) με την Κρίσταλ Πάλας, θα παραμείνει χωρίς “συγκάτοικο” στην πρώτη θέση.

Ο Σαλάχ έκανε το 1-0 στο 18′, ενώ στο 68′ από δική του πάσα ο Φαν Ντάικ βγήκε απέναντι στον Ρουί Πατρίτσιο και πλάσαρε ιδανικά για το 2-0.

Το πρόγραμμα της Λίβερπουλ είναι πολύ δύσκολο στη συνέχεια, με τους “κόκκινους” να πρέπει να ανέβουν έναν “γολγοθά” στις γιορτές. Η αρχή θα γίνει στις 26 Δεκεμβρίου στο «Ανφιλντ» με την Νιουκάστλ και θα ακολουθήσουν τα δύο μεγάλα ντέρμπι, με την Άρσεναλ και πάλι στο «Άνφιλντ» στις 29 Δεκεμβρίου και στη συνέχεια με την Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ» στις 3 Ιανουαρίου.

