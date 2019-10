“Χτύπημα” στον ρατσισμό από αγγλική ομάδα! Εγκατέλειψε τον αγώνα – video

Έπρεπε να γίνει κάποια στιγμή! Η Χάρινγκεϊ Μπόρο υποδέχτηκε το Σάββατο (19/10) τη Γέοβιλ Τάουν για τον τέταρτο γύρο του FA Cup, εκεί όπου είχαμε ένα νέο ρατσιστικό επεισόδιο από την εξέδρα.

Όπως έγινε γνωστό, οπαδοί των φιλοξενούμενων εξαπέλυσαν ρατσιστική επίθεση στον γκολκίπερ των γηπεδούχων, Βαλερί Παχετάτ, αλλά και στον αμυντικό Κόμπι Ρόουε. Μάλιστα, ο πρώτος είδε οπαδούς να τον φτύνουν και να του πετούν αντικείμενα στο 64’, πριν από εκτέλεση πέναλτι, φάση από την οποία ξεκίνησε η… αντίστροφή μέτρηση του ματς.

"If we get punished and thrown out, all be it, I don't care." Defiant Haringey Borough manager responds after team walk off after alleged racist abuse vs Yeovilhttps://t.co/Drx1OJbhPM pic.twitter.com/NbqyhMgzs5 — Mirror Football (@MirrorFootball) October 19, 2019

Η Χάρινγκεϊ αποφάσισε να αποχωρήσει από το παιχνίδι –έχοντας τη στήριξη των συμπαικτών του- και ύστερα από 20 λεπτά παραμονής στα αποδυτήρια, οι διαιτητές διέκοψαν οριστικά το ματς. Ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Τομ Λόιζου ανέφερε: “Ακόμα και αν τιμωρηθούμε, δεν με ενδιαφέρει. Ήταν αηδιαστικό αυτό που συνέβη προς τους παίκτες της ομάδας μου”.

Ο Ραχίμ Στέρλινγκ, που ήταν μεταξύ των παικτών που στοχοποιήθηκε στο πρόσφατο Βουλγαρία, χειροκρότησε την κίνηση της Χάρινγκεϊ.

BREAKING: The FA Cup fourth qualifying round tie between Haringey Borough and Yeovil has been abandoned after Haringey's players walked off the pitch – goalkeeper Valery Douglas Pajetat has alleged he was spat at and claimed he was the victim of racist abuse. pic.twitter.com/BgBRrZ83gv — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 19, 2019

Haringey Borough vs Yeovil Town. Great occasion ruined by a minority of people. #HBFC pic.twitter.com/Phl19Ply1K — Euan Escott (@escott_euan) October 19, 2019