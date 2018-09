Υπέγραψε 9χρονο η Άρσεναλ! Επένδυση για το… πολύ μέλλον

Είναι αδιανόητο πόσο έχουν… ξεφύγει τα πράγματα πια στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, με τις ομάδες να επενδύουν χρήματα ακόμη και σε πολύ μικρά παιδιά που μόλις έχουν καταφέρει να μάθουν τα βασικά του ποδοσφαίρου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Άρσεναλ πήρε στο Λονδίνο με… μετεγγραφή, έναν Νιγηριανό ποδοσφαιριστή, ηλικίας μόλις 9 ετών. Ο Τζέιντεν Αντετίμπα κατάφερε να ξεχωρίσει σε κάποια δοκιμαστικά των «κανονιέρηδων» στην Αφρική και έτσι βρέθηκε από την Supersport United στο Λονδίνο, για να υπογράψει συμφωνητικό με την ομάδα του Λονδίνου, μαζί με τον πατέρα του.

Φωτογραφήθηκε μάλιστα χαμογελαστός την ώρα της υπογραφή του, ενώ έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις, αποκαλύπτοντας τα ποδοσφαιρικά είδωλά του. «Ο Ρονάλντο μου αρέσει για τη σκληρή δουλειά του και ο Ιβόμπι επειδή ήταν στην ακαδημία της Άρσεναλ από την ηλικία των επτά και τώρα παίζει στην πρώτη ομάδα».

The little man joins the big club!! pic.twitter.com/kQC5EaV3zY

