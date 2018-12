Υπερπρωταθλήτρια κόσμου η Ρεάλ Μαδρίτης! Έγραψε… ιστορία με “τεσσάρα” – video

Τον πρώτο της τίτλο στην μετά-Κριστιάνο Ρονάλντο εποχή πανηγυρίζει η Ρεάλ Μαδρίτης. Η “βασίλισσα” της Ευρώπης κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, επικρατώντας 4-1 της Αλ Αΐν του Μάρκους Μπεργκ!

Οι Μαδριλένοι έγιναν έτσι η πιο επιτυχημένη ομάδα στο θεσμό, καθώς έφτασαν στους τέσσερις τίτλους και ξεπέρασαν την άσπονδη αντίπαλό τους, Μπαρτσελόνα, με την οποία μετρούσαν ίσα τρόπαια έως σήμερα. Παράλληλα, οι «μερένχες» έγιναν η πρώτη ομάδα με τρεις συνεχείς κατακτήσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων.

Ο τελικός είχε εξαρχής ξεκάθαρο φαβορί, κι αυτό ήταν η «βασίλισσα». Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε αρκετές ευκαιρίες για ακόμη ευρύτερο σκορ, με τους Μπενζεμά, Μπέιλ και Λούκας. Ακόμη κι έτσι, όμως, η ομάδα του Σαντιάγκο Σολάρι προηγήθηκε 3-0 με γκολ των Μόντριτς (14΄), Γιορέντε (60΄) και Σέρχιο Ράμος (79΄). Πριν το 1-0 όμως, οι οικοδεσπότες έχασαν μοναδική ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ.



Seconds before Modric's goal. Game changer. pic.twitter.com/2W7iubajSG

The Ramos goal from the stands 🔥🔥 pic.twitter.com/EfiMRUpM1e

— deckchairs on neptune (@pranayvats) December 22, 2018