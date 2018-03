Ιδανικό ντεμπούτο του Ιμπραΐμοβιτς με τους Γκάλαξι στο MLS. Ο Σουηδός φορ μπήκε αλλαγή στο 71’ και ήταν καταλυτικός στην τεράστια ανατροπή της ομάδας του από 0-3 σε 4-3.

Ο Ιμπραΐμοβιτς πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ –σχεδόν από το κέντρο- έξι λεπτά μετά την είσοδο του στο ματς, ενώ στο 90+1’ διαμόρφωσε με.. σεντερφορίσιο τέρμα το τελικό αποτέλεσμα.

Oh my goodness Zlatan Ibrahimovic with a filthy goal in his debut for LA Galaxy pic.twitter.com/ysTNH07zWU

Zlatan Ibrahimovic AGAIN this time his goal gives LA Galaxy the lead in his debut pic.twitter.com/mJHLWqSzuN

— Jesse Foster (@Jesse__Foster) March 31, 2018