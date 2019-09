Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς: Έγραψε ιστορία με νέο χατ τρικ! – video

Γράφει ιστορία στις ΗΠΑ, ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, καθώς με τα τρία τέρματα που σημείωσε στη νίκη των Λος Άντζελες Γκάλαξι επί της Σπόρτινγκ (7-2), έφθασε τα 26 στο φετινό πρωτάθλημα.

Αυτή είναι λοιπόν και η κορυφαία επίδοση για παίκτη της ομάδας σε μία σεζόν, γεγονός που έφερε τον Σουηδό επιθετικό μπροστά από ένα ακόμη επίτευγμα για τον ίδιο και την ομάδα του, το οποίο και πανηγύρισε φυσικά εύκολα.

A lion is on the loose in Los Angeles.@Ibra_official with ANOTHER hat trick 🦁🎩 pic.twitter.com/8PYk1pbM3r

— LA Galaxy (@LAGalaxy) September 16, 2019