Πογέτ στη θέση του Δώνη θέλει η Αλ Καλίτζ των Φορτούνη και Μασούρα

Ο Γιώργος Δώνης αναμένεται να αποχωρήσει από την Αλ Καλίτζ για να αναλάβει την εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας και ο Γκουστάβο Πογέτ εμφανίζεται ως ο βασικός υποψήφιος για την αντικατάστασή του.

Η Αλ Καλίτζ έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του πρώην προπονητή της ΑΕΚ και της Εθνικής Ελλάδας, με τον Γκουστάβο Πογέτ να βρίσκεται πλέον ένα… βήμα από τη συμφωνία με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.

Μένει να φανεί αν θα βρει εκεί και τους πρώην παίκτες του, Κώστα Φορτούνη και Γιώργο Μασούρα, αφού ειδικά ο πρώτος είναι πολύ πιθανό να αποτελέσει παρελθόν το καλοκαίρι από την Αλ Καλίτζ.