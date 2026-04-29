Ποινή φυλάκισης σε οπαδό της Οβιέδο για ρατσιστική επίθεση στον Μάρκους Ράσφορντ της Μπαρτσελόνα

Το ισπανικό δικαστήριο έκρινε ένοχο έναν οπαδό της Οβιέδο για ρατσιστική επίθεση στον Μάρκους Ράσφορντ κατά τη διάρκεια αγώνα του πρωταθλήματος Ισπανίας.

Ο οπαδός της Οβιέδο κατηγορήθηκε για ύβρεις και ρατσιστικά σχόλια εναντίον του Μάρκους Ράσφορντ στο Οβιέδο – Μπαρτσελόνα, του περασμένου Σεπτεμβρίου, αφού ταυτοποιήθηκε μέσω κάμερας στο γήπεδο.

Ο “πέλεκυς” έπεσε έτσι… βαρύς στον οπαδό, αφού κρίθηκε ένοχος για προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας με ρατσιστικό κίνητρο, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί ποινή εννέα μηνών φυλάκισης, χρηματικό πρόστιμο, απαγόρευση πρόσβασης σε ποδοσφαιρικά γήπεδα για τρία χρόνια, αλλά και απαγόρευση άσκησης επαγγελμάτων σχετικών με την εκπαίδευση και τον αθλητισμό για τέσσερα χρόνια.