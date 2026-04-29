Ποινή φυλάκισης σε οπαδό της Οβιέδο για ρατσιστική επίθεση στον Μάρκους Ράσφορντ της Μπαρτσελόνα

Εντοπίστηκε από την κάμερα του γηπέδου και τιμωρήθηκε καταλλήλως ο οπαδός της Οβιέδο
Ο Ράσφορντ σε αγώνα της Μπαρτσελόνα / REUTERS/Scott Heppell

Το ισπανικό δικαστήριο έκρινε ένοχο έναν οπαδό της Οβιέδο για ρατσιστική επίθεση στον Μάρκους Ράσφορντ κατά τη διάρκεια αγώνα του πρωταθλήματος Ισπανίας.

Ο οπαδός της Οβιέδο κατηγορήθηκε για ύβρεις και ρατσιστικά σχόλια εναντίον του Μάρκους Ράσφορντ στο Οβιέδο – Μπαρτσελόνα, του περασμένου Σεπτεμβρίου, αφού ταυτοποιήθηκε μέσω κάμερας στο γήπεδο.

Ο “πέλεκυς” έπεσε έτσι… βαρύς στον οπαδό, αφού κρίθηκε ένοχος για προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας με ρατσιστικό κίνητρο, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί ποινή εννέα μηνών φυλάκισης, χρηματικό πρόστιμο, απαγόρευση πρόσβασης σε ποδοσφαιρικά γήπεδα για τρία χρόνια, αλλά και απαγόρευση άσκησης επαγγελμάτων σχετικών με την εκπαίδευση και τον αθλητισμό για τέσσερα χρόνια.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
129
94
80
77
55
