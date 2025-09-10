Ποντένσε στον κόσμο του Ολυμπιακού: «Θα σας δω στο Καραϊσκάκης με τον Πανσερραϊκό»

Ο Ντάνιελ Ποντένσε ανυπομονεί να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού και στέλνει μήνυμα στον κόσμο των πρωταθλητών Ελλάδας.

Οι ελληνικές ομάδες επιστρέφουν στις υποχρεώσεις τους στη Super League μετά τη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες, με τον νταμπλούχο Ολυμπιακό να υποδέχεται το Σάββατο τον Πανσερραϊκό για την 3η αγωνιστική.

Αυτός θα είναι και το πρώτο εφετινό εντός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος για την πειραϊκή ομάδα, η οποία αγωνίστηκε χωρίς θεατές στην πρεμιέρα απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης λόγω της τιμωρίας που μετέφερε από τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Πιο πολύ απ΄ όλους τους «ερυθρόλευκους» ποδοσφαιριστές ανυπομονεί για το παιχνίδι ο Ντανιέλ Ποντένσε, που επέστρεψε στον Ολυμπιακό πριν από μερικές εβδομάδες (για τρίτη φορά).

«Πλησιάζει η στιγμή που θα σας συναντήσω και πάλι. Η ατμόσφαιρα στο μοναδικό αυτό γήπεδο μού έχει λείψει πολύ. Το συναίσθημα να αγωνίζομαι στο πλευρό σας είναι μαγικό», δήλωσε ο Πορτογάλος άσος.

«Θα σας δω το Σάββατο στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό. Πάμε δυνατά όλοι μαζί. Πάμε να συνεχίσουμε νικηφόρα, να βάλουμε τις βάσεις για το επόμενο πρωτάθλημα, το 49ο! Ραντεβού στο Καραϊσκάκη».