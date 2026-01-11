Πόρτσμουθ – Άρσεναλ 1-4: Άνετη πρόκριση στον 4ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας για τους «κανονιέρηδες» με Μαρτινέλι

Με τον Γκάμπριελ Μαρτινέλι για μεγάλο πρωταγωνιστή, η Άρσεναλ επικράτησε 4-1 της Πόρτσμουθ εκτός έδρας και πήρε εύκολα την πρόκριση για τον 4ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας.

Οι γηπεδούχοι αιφνιδίασαν την Άρσεναλ, ανοίγοντας το σκορ στο τρίτο μόλις λεπτό με γκολ του Μπίσοπ, ωστόσο η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, με τον Μαρτινέλι να οδηγεί τους “κανονιέρηδες” στην πρόκριση, σημειώνοντας χατ-τρικ (το πρώτο της καριέρας του).

Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ανατρέψουν γρήγορα τα δεδομένα, εκμεταλλευόμενοι για μία ακόμη φορά τις εκτελέσεις κόρνερ – από τις οποίες προήλθε αρχικά το αυτογκόλ του Ντόζελ (8′) και εν συνεχεία το γκολ του Μαρτινέλι (στο 26′ από εκτέλεση κόρνερ).

Ο Μαντουέκε έχασε πέναλτι και μαζί την ευκαιρία να διευρύνει το προβάδισμα των φιλοξενούμενων στο 43′, όμως ο Μαρτινέλι ανέλαβε προσωπικά το ματς στο δεύτερο μέρος και σκοράροντας στο 51′ και στο 72′ (με νέα κεφαλιά από εκτέλεση κόρνερ), σημείωσε χατ τρικ και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Πλέον, στην Άρσεναλ στρέφονται στο League Cup και τον πρώτο ημιτελικό ενάντια στην Τσέλσι, εκτός έδρας, την προσεχή Τετάρτη (14.01.2026, 22:00).