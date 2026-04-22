Πότε θα γίνουν τα Game 3 και Game 4 των playoffs της Euroleague

Η Euroleague γνωστοποίησε τις ημερομηνίες των playoffs, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να μαθαίνουν το πρόγραμμα τους.

Σε αντίθεση με τα δύο πρώτα παιχνίδια των “αιώνιων” στα playoffs της Euroleague που έχουν προγραμματιστεί για την ίδια μέρα, ο Ολυμπιακός θα μπει πρώτος στη μάχη στο Game 3, ενώ θα ακολουθήσει μία μέρα μετά ο Παναθηναϊκός.

Οι ημερομηνίες των Game 3 και Game 4 των πλέι οφ της EuroLeague

Game 3

Μονακό/Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 5/5 (δεν έχει οριστεί η ώρα)

Παναθηναϊκός – Βαλένθια 6/5, 21:15

Game 4

Μονακό/Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 7/5 (δεν έχει οριστεί η ώρα)

Παναθηναϊκός – Βαλένθια 8/5, 21:15