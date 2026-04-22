Αθλητικά

Πότε θα γίνουν τα Game 3 και Game 4 των playoffs της Euroleague

Σε διαφορετική μέρα θα αγωνιστούν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Η Euroleague γνωστοποίησε τις ημερομηνίες των playoffs, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να μαθαίνουν το πρόγραμμα τους.

Σε αντίθεση με τα δύο πρώτα παιχνίδια των “αιώνιων” στα playoffs της Euroleague που έχουν προγραμματιστεί για την ίδια μέρα, ο Ολυμπιακός θα μπει πρώτος στη μάχη στο Game 3, ενώ θα ακολουθήσει μία μέρα μετά ο Παναθηναϊκός.

Οι ημερομηνίες των Game 3 και Game 4 των πλέι οφ της EuroLeague

Game 3

Μονακό/Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 5/5 (δεν έχει οριστεί η ώρα)
Παναθηναϊκός – Βαλένθια 6/5, 21:15

Game 4

Μονακό/Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 7/5 (δεν έχει οριστεί η ώρα)
Παναθηναϊκός – Βαλένθια 8/5, 21:15

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo