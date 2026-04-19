Premier League: Ανατροπή σωτηρίας για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, η Λίβερπουλ κέρδισε την Έβερτον με γκολ του Φαν Ντάικ στο 90+10′

Η Νότιγχαμ Φόρεστ έκανε μεγάλη ανατροπή κόντρα στην Μπέρνλι και κέρδισε 4-1 εντός έδρας για βρεθεί κοντά στην παραμονή στην Premier League, αφού ξέφυγε στο +5 από την 18η Τότεναμ.

Ο Φλέμινγκ άνοιξε το σκορ για την Μπέρνλι στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους για να παγώσει τους οπαδούς της Νότιγχαμ Φόρεστ, Οι κόκκινοι αντέδρασαν με τον Γκιμπς Γουάιτ να ισοφαρίζει στο 62′.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γκιμπς Γουάιτ έκανε μαγικά στο Νότιγχαμ και με ακόμα δύο γκολ χάρισε το σωτήριο τρίποντο στην ομάδα του. Στο 69′ ολοκλήρωσε την ανατροπή και στο 77′ έκανε το χατ τρικ μετά από ασίστ του Γέιτς. Ο Ιγκόρ Ζεσούς έβαλε το κερασάκι στην τούρτα στη νίκη της Φόρεστ με γκολ στο 98′ της αναμέτρησης. Η Νότιγχαμ είναι στο + από την 18η Τότεναμ, μετά την ολοκλήρωση της 33ης αγωνιστικής.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ πέτυχε το τελευταίο του γκολ σε ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ, αφού άνοιξε το σκορ στο 29′ για τη Λίβερπουλ. Η Έβερτον, όμως δεν έμεινε άπραγη και ισοφάρισε στο 54′ με τον Μπέτο. Ο Φαν Ντάικ στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων χάρισε μία πολύ σημαντική νίκη στην ομάδα του στο ντέρμπι της πόλης. Η ομάδα του Σλοτ έμεινε 5η στο -3 από Άστον Βίλα και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η Άστον Βίλα πήρε μεγάλη νίκη χάρη στο γκολ του Τάμι Έιμπραχαμ στις καθυστερήσεις του αγώνα. Ο Γουότκινς άνοιξε το σκορ στο 2′ για τους χωριάτες. Ο Ριγκ ισοφάρισε για την Σάντερλαντ, όμως ο Γουότκινς στο 36′ έδωσε ξανά προβάδισμα στην ομάδα του Έμερι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ρότζερς έκανε το 3-1 και ουσιαστικά φάνηκε να κλειδώνει τη νίκη. Ο Χούμε και ο Ισιντόρ με δύο γκολ στο 86′ και το 87′ ισοφάρισαν για τη Σάντερλαντ και πάγωσαν τους οπαδούς της Βίλα.

Ο Έιμπραχαμ με γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα χάρισε ένα πολύτιμο τρίποντο στην ομάδα του, που έφτασε τη Γιουνάιτεντ στην τρίτη θέση με 58 βαθμούς.