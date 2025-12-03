Premier League: Νέα γκέλα η Λίβερπουλ, ήττα με τριάρα η Τσέλσι

Μια από τα ίδια! Η Λίβερπουλ δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και να συνεχίσει ανοδικά στην Premier League, μένοντας στο 1-1 με τη Σάντερλαντ στο “Άνφιλντ” για τη 14η αγωνιστική της Premier League.

Αυτή ήταν η πρώτη ισοπαλία της Λίβερπουλ στη φετινή Premier League, με την Σάντερλαντ να στους 23 βαθμούς, έναν περισσότερο από την ομάδα του Σλοτ. Ο Τάλμπι άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους, για να έρθει στο 81 ο Μουκιέλε και να δώσει το βαθμό στους “ρεντς”.

Στο άλλο ματς που διεξήχθη την ίδια ώρα, η Τσέλσι γνώρισε ήττα-σοκ (3-1) στην έδρα της Λιντς και είδε το αήττητο σερί των επτά αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις να τελειώνει. Οι γηπεδούχοι μπήκαν πολύ δυνατά στο παιχνίδι και ήδη από το πρώτο 45λεπτο ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0 χάρη στα τέρματα των Μπιγιόλ και Τανάκα στο 6ο και 43ο λεπτό. Στο 50′, μείωσε προσωρινά ο Νέτο για να έρθει ο Κάλβερτ-Λιούις στο 72′ να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα.

Μετά και από αυτή την ήττα, η Τσέλσι έμεινε στην 4η θέση με 24 βαθμούς, στο -9 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, ενώ, η Λιντς έφτασε τους 14 βαθμούς και βγήκε από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Αποτελέσματα και γκολ στη 14η αγωνιστική της Premier League:

Μπόρνμουθ-Έβερτον 0-1

(78′ Γκρίλις)

Φούλαμ-Μάντσεστερ Σίτι 4-5

(45’+2 Σμιθ-Ρόου, 57′ Ιβόμπι, 72′,78′ Τσουκβουέζε –

17′ Χάαλαντ, 34′ Ράιντερς, 44′,48′ Φόντεν, 54′ Ντοκού)

Νιούκαστλ-Τότεναμ 2-2

(71′ Μπρούνο Γκιμαράες, 86′ πέν. Γκόρντον – 78′,90’+5 Ρομέρο)

Άρσεναλ-Μπρέντφορντ 2-0

(11΄ Μερίνο, 90+1΄ Σάκα)

Μπράιτον-Άστον Βίλα 3-4

(9΄,83΄ Φαν Έκε, 29΄αυτ. Πάου Τόρες – 37΄,45+7΄ Γουότκινς, 60΄

Ονάνα, 78΄ Μάλεν)

Μπέρνλι-Κρίσταλ Πάλας 0-1

(44΄ Μουνιός)

Γουλβς-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-1

(72΄ Ιγκόρ Ζεσούς)

Λιντς-Τσέλσι 3-1

(6΄ Μπιγιόλ, 43΄ Τανάκα, 72΄ Κάλβερτ Λιούιν – 50΄ Νέτο)

Λίβερπουλ-Σάντερλαντ 1-1

(81΄αυτ. Μουκιέλε – 67΄ Ταλμπί)

Μάντσεστερ Γ.-Γουέστ Χαμ 4/12