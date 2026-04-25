Premier League: Νίκες στο φινάλε για Τότεναμ και Γουέστ Χαμ, συνεχίζουν τη «μάχη» για την παραμονή

Η Τότεναμ πήρε το διπλό με 1-0 στην έδρα της Γουλβς, αλλά την ίδια ώρα η Γουέστ Χαμ “λύγιζε” στις καθυστερήσεις την Έβερτον με 2-1 και οι δύο ομάδες παρέμειναν σε απόσταση δύο βαθμών στη “ζώνη” του υποβιβασμού στην Premier League.

Ο Παλίνια σκόραρε στο 82′ και “λύτρωσε” την Τότεναμ κόντρα στη Γουλβς, αλλά μετά από λίγα… πανηγυρικά λεπτά για τα “σπιρούνια”, η Γουέστ Χαμ βρήκε δεύτερο γκολ στο άλλο ματς κόντρα στην Έβερτον στο 90+2′, με τον Σούτσεκ να της χαρίζει το “τρίποντο” που τη διατηρεί στο +2 από τις θέσεις που οδηγούν στην Championship.

Νίκη πήρε και η Λίβερπουλ στην 31η αγωνιστική της Premier League, αφού επικράτησε με 3-1 της Κρίσταλ Πάλας και εδραιώθηκε στην πρώτη 5άδα της βαθμολογίας. Ίσακ, Ρόμπερτσον και Βιρτς πέτυχαν τα γκολ των “κόκκινων” κόντρα στους “αετούς” του Λονδίνου, που είχαν μειώσει προσωρινά με τον Μουνιός, χωρίς να αποφύγουν όμως την ήττα.