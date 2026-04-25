Αθλητικά

Premier League: Νίκες στο φινάλε για Τότεναμ και Γουέστ Χαμ, συνεχίζουν τη «μάχη» για την παραμονή

Η Γουέστ Χαμ έμεινε στο +2 από την Τότεναμ στη «ζώνη» του υποβιβασμού της Premier League
Οι παίκτες της Τότεναμ πανηγυρίζουν στην έδρα της Γουλβς / REUTERS/Chris Radburn

Η Τότεναμ πήρε το διπλό με 1-0 στην έδρα της Γουλβς, αλλά την ίδια ώρα η Γουέστ Χαμ “λύγιζε” στις καθυστερήσεις την Έβερτον με 2-1 και οι δύο ομάδες παρέμειναν σε απόσταση δύο βαθμών στη “ζώνη” του υποβιβασμού στην Premier League.

Ο Παλίνια σκόραρε στο 82′ και “λύτρωσε” την Τότεναμ κόντρα στη Γουλβς, αλλά μετά από λίγα… πανηγυρικά λεπτά για τα “σπιρούνια”, η Γουέστ Χαμ βρήκε δεύτερο γκολ στο άλλο ματς κόντρα στην Έβερτον στο 90+2′, με τον Σούτσεκ να της χαρίζει το “τρίποντο” που τη διατηρεί στο +2 από τις θέσεις που οδηγούν στην Championship.

Νίκη πήρε και η Λίβερπουλ στην 31η αγωνιστική της Premier League, αφού επικράτησε με 3-1 της Κρίσταλ Πάλας και εδραιώθηκε στην πρώτη 5άδα της βαθμολογίας. Ίσακ, Ρόμπερτσον και Βιρτς πέτυχαν τα γκολ των “κόκκινων” κόντρα στους “αετούς” του Λονδίνου, που είχαν μειώσει προσωρινά με τον Μουνιός, χωρίς να αποφύγουν όμως την ήττα. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
218
116
61
56
52
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo