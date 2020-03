Η Premier League έχει αναβληθεί μέχρι τις 30 Απριλίου λόγω κορονοϊού, αλλά μοιάζει πλέον απίθανο να αρχίσει ξανά τον Μάιο.

Η κατάσταση με την εξάπλωση του ιού βρίσκεται στα χειρότερά της και στην Αγγλία, γεγονός που μεταθέτει αναγκαστικά τη σέντρα για το υπόλοιπο της σεζόν. Σύμφωνα με την Telegraph λοιπόν, το νέο σχέδιο της ομοσπονδίας περιλαμβάνει επανέναρξη την 1η Ιουνίου, με αγώνες για 6 εβδομάδες, κεκλεισμένων των θυρών.

Στόχος είναι να τελειώσει το συντομότερο δυνατό η σεζόν, ώστε να προλάβουν οι παίκτες να κάνουν και ένα καλοκαιρινό διάλειμμα ενόψει της επόμενης περιόδου. Όλα αυτά βέβαια παραμένουν στον… αέρα, καθώς τα πάντα ακολουθούν τις εξελίξεις με τον κορονοϊό.

Exclusive: Premier League considers plan to resume games after June 1 and start 2020-21 season in August | @SamWallaceTel @JPercyTelegraph https://t.co/NlFiXregaC