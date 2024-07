Πρόεδρος Ράπτορς για τον Βεζένκοφ: «Προσπαθούμε να βγάλουμε μία άκρη, θα παρθεί η σωστή απόφαση»

Ο πρόεδρος των Τορόντο Ράπτορς Μασάι Ουτζίρι έκανε νέες δηλώσεις για τον Σάσα Βεζένκοφ, με τον ίδιο να επισημάνει ότι ο σύλλογος προσπαθεί να βγάλει μια άκρη.

Για τον Σάσα Βεζένκοφ τοποθετήθηκε ο πρόεδρος των Τορόντο Ράπτορς Μασάι Ουτζίρι, ο οποίος στο πλαίσιο του Summer League μίλησε για τον Βούλγαρο μπασκετμπολίστα.

Ο άλλοτε παίκτης των Σακραμέντο Κινγκς έχει αποφασίσει να επιστρέψει στην Ευρώπη και τον Ολυμπιακό, ωστόσο ανήκει στους Ράπτορς, κάτι που σημαίνει πως για να αποχωρήσει από την ομάδα του Καναδά θα πρέπει εκείνοι να τον αποδεσμεύσουν από το ρόστερ τους.

«Ακόμα είμαστε σε συζητήσεις.

Πέρασε δύσκολα στο ΝΒΑ πέρσι. Προσπαθούμε να βγάλουμε μία άκρη και να δούμε τι θέλει ο ίδιος να κάνει.

Θα παρθεί η σωστή απόφαση.

Masai Ujiri on Summer League broadcast on Sasha Vezenkov situation: “We’re still having that conversation. He had a tough time in the NBA last year. We are trying to figure it out, and what he wants to do. The right decision will be made….”