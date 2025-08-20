Συμβαίνει τώρα:
Πρόεδρος Σλάβια Πράγας: «Βρήκαμε μία συμφέρουσα λύση με τον ΠΑΟΚ για τον Χρήστο Ζαφείρη»

Ο Γιάροσλαβ Τβρντικ επιβεβαίωσε τη μετεγγραφή του Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ
Ο Χρήστος Ζαφείρης με τη φανέλα της Σλάβια (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Ο Χρήστος Ζαφείρης με τη φανέλα της Σλάβια (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Παίκτης του ΠΑΟΚ θα γίνει ο Χρήστος Ζαφείρης τον Ιανουάριο του 2026, με τον πρόεδρο της Σλάβια Πράγας, Γιάροσλαβ Τβρντικ, να αποκαλύπτει κι επίσημα τη συμφωνία των δύο πλευρών για τον διεθνή μέσο.

Ο ΠΑΟΚ έκανε νέα βελτιωμένη πρόταση ύψους 10+2 εκατομμυρίων ευρώ στη Σλάβια Πράγας και κατάφερε να φθάσει στο σπουδαίο deal, συμφωνόντας να ολοκληρωθεί η μετεγγραφή στην επόμενη μετεγγραφική περίοδο.

Αυτό ανέφερε ουσιαστικά και ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας, γράφοντας σε ανάρτησή του τα εξής: «Ναι, βρήκαμε μια λύση συμφέρουσα για όλες τις πλευρές. Ο “Ζάφι” θα παίξει στο Champions League με τη Σλάβια και από τον Ιανουάριο θα αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ».

