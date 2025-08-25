Πρόεδρος Χάποελ Τελ Αβίβ: «Όνειρό μου να πάμε στον τελικό της Euroleague με τον Παναθηναϊκό και να τον κερδίσουμε με 30 πόντους»

Η Χάποελ Τελ Αβίβ στοχεύει σε μια καλή πορεία στη φετινή Euroleague, με τον πρόεδρο των Ισραηλιτών, Οφέρ Γιανάι, να αποκαλύπτει το μεγάλο του όνειρο να κερδίσει τον Παναθηναϊκό στον μεγάλο τελικό.

Μάλιστα, ο Οφέρ Γιανάι αποκάλυψε πως θέλει στον τελικό της Euroleague η ομάδα του να επικρατήσει με 30 πόντους διαφορά απέναντι στον Παναθηναϊκό, δηλώσεις οι οποίες αναμένεται να συζητηθούν.

«Ήμασταν σίγουροι ότι θα φέρναμε τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Ήμασταν βέβαιοι ότι θα γίνει. Είχε την επιλογή να πάει στο ΝΒΑ και ουσιαστικά μας είπε: “Θα προσπαθήσω να πάρω συμβόλαιο στο ΝΒΑ, κι αν δεν τα καταφέρω, θα έρθω σε εσάς”. Μιλήσαμε και αυτό ήταν που υποτίθεται θα συνέβαινε, αλλά τότε το Φοίνιξ του έδωσε 7,5 εκατ. δολάρια τον χρόνο και του υποσχέθηκε 15 λεπτά συμμετοχής ανά ματς.

Ακόμα φλερτάρει λίγο με τον Ιτούδη στο τηλέφωνο, οπότε ίσως να έρθει. Κι αν συμβεί αυτό, ελπίζω όχι μόνο να φτάσουμε στον τελικό απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ονειρεύομαι να πάρουμε 30 πόντους διαφορά» ανέφερε χαρακτηριστικά για να συνεχίσει:

«Η βάση είναι να αρχίσουμε να κατακτούμε τίτλους στο ισραηλινό πρωτάθλημα. Σούπερ Καπ, Κύπελλο, Πρωτάθλημα. Για μένα και τα τρία. Πρέπει να αρχίσεις να νιώθεις δυνατός, πραγματικά δυνατός.

Στην EuroLeague, ο στόχος είναι να τερματίσουμε σε μία από τις έξι πρώτες θέσεις ή να διεκδικήσουμε θέση στο Final Four μέσω του play-in. Στοχεύω σε 26–27 νίκες και πιστεύω ότι αυτό θα μας φέρει στην πρώτη εξάδα. Το όνειρό μου είναι ένας τελικός απέναντι στον Παναθηναϊκό».