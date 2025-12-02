Πρώην αστέρας της Premier League και της εθνικής Αγγλίας συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα βιασμού

Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής της εθνικής Αγγλίας, ο οποίος αγωνίστηκε στην Premier League τη δεκαετία του 2010.

Ο διεθνής Άγγλος ποδοσφαιριστής της Premier League συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Στάνστεντ με την κατηγορία της απόπειρας βιασμού, στο πλαίσιο έρευνας για παλαιότερη υπόθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να σημειωθεί ότι τα στοιχεία του παίκτη δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά, ενώ έχει ήδη αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2026.

Όπως ενημέρωσε η Αστυνομία, ο ποδοσφαιριστής συνελήφθη τη βράδυ της Κυριακής (30/11/2025) λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση για το εξωτερικό καθώς στον έλεγχο των διαβατηρίων διαπιστώθηκε ότι εκκρεμεί εις βάρος ένταλμα σχετικά υπόθεση απόπειρας βιασμού, η οποία έχει γίνει στο παρελθόν.

Η γυναίκα του κατήγγειλε τον ποδοσφαιριστή ότι αποπειράθηκε να τη βιάσει κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.