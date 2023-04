Ο Ντίλον Μπρουκς δεν σταματάει να προκαλεί τους αντιπάλους του στο NBA. Μετά τον Κλέι Τόμπσον, έβαλε στο στόχαστρο τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο Ντίλον Μπρουκς, ύστερα από ένα εύστοχο σουτ τριών πόντων απέναντι στον Λεμπρόν Τζέιμς, άρχισε να προκαλεί… τον ηγέτη των Λέικερς.

Εκείνος δεν έδωσε σημασία στον Καναδό άσο των Γκρίζλις, ωστόσο ο Μπρουκς έδωσε στη συνέχεια με δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα.

Dillon Brooks stared down LeBron after this 3 👀 pic.twitter.com/8tkkrakCJW April 20, 2023

«Δεν με νοιάζει ο ΛεΜπρόν, έχει γεράσει. Δεν σέβομαι κανέναν μέχρι να έρθει και να μου ρίξει 40», ήταν τα λόγια του 27χρονου παίκτη των Γκρίζλις, ο οποίος προσπαθεί να εκνευρίσει τον Λεμπρόν Τζέιμς, δίχως αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.

“I don’t care. He’s old. … I don’t respect no one until they come and give me 40.”



Dillon Brooks on his exchange with LeBron 😳



(via @espn_macmahon)pic.twitter.com/P5yNF2c1pT

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 20, 2023