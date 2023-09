Η αναμέτρηση της Αρμενίας με την Κροατία στο Ερεβάν, διακόπηκε για λίγο στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης για τα προκριματικά του Euro 2024. Ο λόγος ήταν ένα drone με σημαία του Ναγκόρνο Καραμπάχ, θύλακα που διεκδικείται τόσο από την Αρμενία, όσο και από το Αζερμπαϊτζάν.

Σύμφωνα με αρμενικά μέσα ενημέρωσης, το drone που έφερε τη σημαία του Ναγκόρνο Καραμπάχ έγινε αιτία να διακοπεί ο αγώνας Αρμενία – Κροατία.

Το παιχνίδι που διεξήχθη για τα προκριματικά του Euro 2024, σταμάτησε στο 35ο λεπτό.

Το drone πέταξε λίγο πάνω από τους παίκτες, ενώ συνοδεύτηκε από χειροκροτήματα από οπαδούς των γηπεδούχων, χωρίς να λείψουν και κάποιες στιγμές έντασης στις κερκίδες, έγραψε η κροατική ιστοσελίδα «index.hr».

Δείτε βίντεο από το X (Twitter):

Chants of “Artsakh, Artsakh” heard from Republican Stadium in Yerevan, Armenia as the Armenian National team plays against Croatia in the Euro 2024 qualifiers. #ArtsakhStrong #OpenArtsakh pic.twitter.com/zk7zc8IuWs