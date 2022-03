Η Ουρουγουάη είχε ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Μουντιάλ 2022, αλλά αυτό δεν την εμπόδισε να νικήσει με 2-0 τη Χιλή και να της “κόψει” οριστικά το “δρόμο” προς το Κατάρ.

Ο Λουίς Σουάρες ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο ματς, πετυχαίνοντας στα 35 του χρόνια, ένα εκπληκτικό γκολ με “ψαλιδάκι”, το οποίο και έγινε φυσικά viral, ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 90′ ο Φεντερίκο Βαλβέρδε.

Η Χιλή αποκλείστηκε έτσι στα προκριματικά της Βόρειας Αμερικής για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, την ώρα που η “σελέστε” θα δώσει κανονικά το “παρών”, πιθανότατα στην τελευταία… παράσταση του επιθετικού της Ατλέτικο Μαδρίτης, με τη φανέλα της.

Luis Suárez scored a brilliant overhead kick for Uruguay vs Chile. He has still got the knack of scoring stunners. Suárez also surpasses Messi to become the top scorer in CONMEBOL WCQ history.



Also, Ronald Araújo got the assist here.



📽| via: @guxlar pic.twitter.com/keQIyeKBJ8