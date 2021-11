Με τον Ρόμπιν Λουντ να είναι καθοριστικός, η Φινλανδία επικράτησε με 3-1 μέσα στη Βοσνία Ερζεγοβίνη και βρέθηκε ακόμη πιο κοντά στην πρόκρισή της στο Μουντιάλ του 2022.

Οι Φινλανδοί έχασαν πέναλτι με τον Τεέμου Πούκι της Νόριτς και έμειναν με 10 παίκτες από το 37′ χάρη στην αποβολή του Ραιτάλα, αλλά με τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού να έχει γκολ και ασίστ στο δεύτερο ημίχρονο “πάγωσαν” τους γηπεδούχους και πανηγύρισαν μία σπουδαία νίκη.

Φορς και Οσάνεσι πέτυχαν τα άλλα δύο γκολ των Φινλανδών, ενώ για τους Βόσνιους μείωσε σε 2-1 ο Μέναλο, χωρίς όμως να καταφέρει να αποτρέψει τον αποκλεισμό της εθνικής του ομάδας από τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Φινλανδία αντίθετα πέρασε στη δεύτερη θέση, που οδηγεί στα μπαράζ για το Κατάρ, όντας +2 από την τρίτη Ουκρανία, αλλά και στο -1 από την πρωτοπόρο Γαλλία (έχει ματς λιγότερο), την οποία υποδέχεται την τελευταία αγωνιστική.

Pukki the Retriever pic.twitter.com/4QktLjfF1b

The third Finland goal scored by Daniel O’Shaughnessy #huuhkajat pic.twitter.com/eZJa6fHWM5