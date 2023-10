Η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι πήρε τη νίκη με 1-0 επί της Παραγουάης και έκανε το 3/3 στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, ενώ η Βραζιλία “κόλλησε” κόντρα στη Βενεζουέλα και έμεινε στην ισοπαλία με 1-1.

Στο Μπουένος Άιρες, η Αργεντινή ξεκίνησε με τον Λιονέλ Μέσι στον πάγκο, αλλά ο Οταμέντι σκόραρε μόλις στο 3ο λεπτό του αγώνα και το γκολ του ήταν αρκετό για να χαρίσει τη νίκη στην παγκόσμια πρωταθλήτρια, η οποία αποθεώθηκε από τον κόσμο στην κερκίδα, ειδικά όταν πέρασε και ο ηγέτης της στο ματς, ως αλλαγή.

Η Βραζιλία αντίθετα, δεν κατάφερε να μετατρέψει τη δική της υπεροχή κόντρα στη Βενεζουέλα στη νίκη, αφού ο Εντουάρντο Μπέγιο στο 85′ ισοφάρισε στο τελικό 1-1, με ένα πανέμορφο γκολ. Η “σελεσάο” του Νεϊμάρ είχε προηγηθεί στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου με τον Γκάμπριελ Μαγκαλάες, αλλά δεν μπόρεσε να “τελειώσει” το ματς και το πλήρωσε στο φινάλε της αναμέτρησης.

Eduard Bello with a spectacular bicycle kick goal to equalise it for Venezuela pic.twitter.com/2UJU5J0p4J