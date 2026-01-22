Πρόκριση για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ με γκολάρα Ζαρουρί και game changer Κωνσταντέλια

Με ιδανικό τρόπο ολοκληρώθηκε η εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA. Μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν, ήρθε η σειρά του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού να πετύχουν τον σκοπό τους, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στα playoffs του Europa League.

Κάνοντας μια συγκροτημένη, προσεκτική και ώριμη εμφάνιση μέσα στην Τούμπα και βρίσκοντας τα δύο γκολ στο δεύτερο μέρος, ο ΠΑΟΚ λύγισε (2-0) την Μπέτις και εξασφάλισε την πρόκριση -τουλάχιστον- στα playoffs του Europa League!

Η είσοδος του Γιάννη Κωνσταντέλια ήταν το “κλειδί” της νίκης του ΠΑΟΚ, αφού από εκεί και μετά ακολούθησαν τα γκολ των Αντρίγια Ζίβκοβιτς (67’) και Γιώργου Γιακουμάκη (86’ με πέναλτι), με τους Θεσσαλονικείς να φτάνουν τους 12 βαθμούς, να ανεβαίνουν στην 12η θέση και να έχουν ελπίδες, στο φινάλε, για κάτι ακόμη καλύτερο. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ήταν μάλιστα αυτός που κέρδισε το πέναλτι που έφερε το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων.

Ο ΠΑΟΚ θα βρίσκεται σίγουρα στην ενδιάμεση φάση και την τελευταία αγωνιστική, στη Γαλλία, απέναντι στη Λιόν στο “Γκρουπάμα Στάντιουμ” (29.01.2026, 22:00, newsit.gr ) θα διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.

Πρόκριση και για τον Παναθηναϊκό! Το καταπληκτικό γκολ του Ανάς Ζαρουρί στο 86′ χάρισε στο “τριφύλλι” το πολύτιμο 1-1 κόντρα στη Φερεντσβάρος στην Groupama Arena της Βουδαπέστης, αποτέλεσμα που ήταν αρκετό για να στείλει τους “πράσινους” στα νοκ άουτ του Europa League, μετά την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής.

Οι “πράσινοι” ήταν ανώτεροι απ’ τους Ούγγρους, έχασαν πολλές ευκαιρίες, βρέθηκαν πίσω στο σκορ με το πέναλτι του Γιουσούφ στο 62’(σε υπόδειξη του VAR για χέρι του Πάλμερ-Μπράουν), αλλά στο φινάλε πήραν το βαθμό της ισοπαλίας που χρειάζονταν με τη… ρουκέτα του Ζαρουρί.

Ο “κεραυνός” αυτός ανέβασε τον Παναθηναϊκό στους 11 βαθμούς (19η θέση) και τον έστειλε στα νοκ-άουτ του Europa League. Το “τριφύλλι” θα παίξει για το τελικό του πλασάρισμα σε μια εβδομάδα, κόντρα στη Ρόμα, μέσα στο ΟΑΚΑ, έχοντας μόνο κάποιες μικρές μαθηματικές ελπίδες για να μπει στην πρώτη 8άδα.

19–26 Φεβρουαρίου τα ματς του ενδιάμεσου γύρου για τους “16” του Europa League.