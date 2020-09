Απίστευτη είδηση από την Τουρκία με την 27χρονη σύζυγο του διάσημου Τούρκου ποδοσφαιριστή, Εμρέ Ασίκ, να κατηγορείται ότι προσπάθησε να τον σκοτώσει, προσλαμβάνοντας μάλιστα και εκτελεστή έναντι 1 εκατομμυρίου αγγλικών λιρών.

Οι αρχές φέρονται να έμαθαν τα σχέδια της Γιαγκμούρ Ασίκ, μετά από σχετική κατάθεση του παράνομου εραστή της συζύγου του Ασίκ, τον οποίο και είχε προσπαθήσει επίσης να πέσει να δολοφονήσει τον παλαίμαχο διεθνή ποδοσφαιριστή, με τη μεγάλη καριέρα σε Γαλατασαράι και Μπεσίκτας.

«Είχα μια σχέση με την Γιαγκμούρ. Σκέφτηκε να κληρονομήσει την περιουσία του μόνο μετά το θάνατο του Εμρέ Ασίκ. Μου ζήτησε να τον σκοτώσω, αλλά αρνήθηκα», ανέφερε στην κατάθεσή του ο εραστής της, αποκαλύπτοντας ότι το σχέδιό της περιελάμβανε ακόμη και το χώρο στον οποίο θα γινόταν η ταφή του, ώστε να μη βρεθεί ποτέ.

Μετά την πρώτη άρνηση μάλιστα, η Γιαγκμούρ προσέλαβε και εκτελεστή για να “τελειώσει” τη δουλειά, αλλά και αυτό το σχέδιό της “ναυάγησε”, όταν ο τελευταίος ειδοποίησε το Ασίκ και εκείνος έσπευσε στην αστυνομία, πριν γίνει η σύζυγός του… μαύρη χήρα. Οι δυο τους είχαν παντρευτεί το 2012 στη Γαλλία, ενώ αυτός ήταν 38 ετών κι εκείνη 19 ετών.

Emre Asik's wife Yagmur Asik reportedly put out a £1m hit on the ex-Turkey international #EmreAsik https://t.co/KtVIOiOhqF