Ο Τζεχάιβ Φλόιντ είναι ο παίκτης του Προμηθέα Πάτρας, ο οποίος βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Μέσω των social media ο Τζεχάιβ Φλόιντ έκανε γνωστό ότι είναι ο παίκτης του Προμηθέα Πατρών που έχει προσβληθεί από κορονοϊό.

Το κρούσμα είναι γνωστό από το πρωί της Κυριακής (30/08), όταν η πατρινή ομάδα το ανακοίνωσε επισήμως, όπως και τη ματαίωση των δύο φιλικών αγώνων που επρόκειτο να δώσει η ομάδα με τον Ολυμπιακό.

Λίγες ώρες αργότερα ο νεαρός Αμερικανός σέντερ αποκάλυψε μέσω του λογαριασμού του στο Twitter πως βρέθηκε θετικός, λέγοντας μάλιστα πως έχει κάποια ελαφριά συμπτώματα.

Η ανάρτηση του Φλόιντ:

«Δυστυχώς σήμερα το πρωί βρέθηκα θετικός στον κορονοϊό. Έχω ελαφριά συμπτώματα, όμως ήδη αισθάνομαι καλύτερα. Εκτιμώ το ιατρικό τιμ του Προμηθέα που πήρε τις απαραίτητες προφυλάξεις και θα συνεχίσω να ακολουθώ τις συμβουλές του για να εξασφαλισθεί η ταχεία ανάρρωσή μου.»

Unfortunately, this morning I tested positive for Covid-19. I have minor symptoms but I’m feeling better already. I appreciate @promitheasbc medical staff for taking the necessary precautions and will continue to follow their advice to ensure a speedy recovery.