Προπονητής Σέφιλντ Γιουνάιτεντ για Μπάλντοκ: «Μία τεράστια προσωπικότητα, οι παίκτες έχασαν τον αδελφό τους»

Για τον Τζορτζ Μπάλοντοκ μίλησε ο άλλοτε προπονητής του στην Σέφιλντ Γιουνάιτεντ Κρις Γουάιλντερ, με τον Άγγλο τεχνικό να αναφέρει πως ο 31χρονος αποτελούσε μια τεράστια προσωπικότητα για τον σύλλογο.

Η είδηση του θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ έχει πέσει σαν βόμβα στο ποδόσφαιρο της Ελλάδας, ωστόσο θλίψη έχει προκαλέσει το συγκεκριμένο γεγονός και στην Αγγλία, την πρώην ομάδα του «Starman» Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

Οι «λεπίδες» στις οποίες ο Μπάλντοκ έκανε τα καλύτερα παιχνίδια της καριέρας του, θρηνούν για τον θάνατο του 31χρονου, με τον Κρις Γουάιλντερ, προπονητή επί σειρά ετών του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή, να μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τον πρώην παίκτη της ομάδας.

«Είμαι πραγματικά έκπληκτος. Πραγματικά, νομίζω ότι φτάνουμε σε εκείνη την ηλικία που πηγαίνουμε σε ολοένα και περισσότερες κηδείες. Προφανώς στη ζωή σου χάνεις ανθρώπους που αγαπάς και σέβεσαι, αλλά αυτό είναι εντελώς διαφορετικό για τον καθένα Όλοι είναι απολύτως άναυδοι και είναι πραγματικά τραγικό. Δεν ήταν από τους παίκτες που έμπαινε στα πρωτοσέλιδα αλλά ο Τζορτζ ήταν μία τεράστια προσωπικότητα, ένας τεράστιος ηγέτης, ένας τεράστιος φορέας πολιτισμού. Ήταν η επιτομή για τα πάντα, εντός και εκτός γηπέδου.

Ήταν ένας ταπεινός άνθρωπος, Είχαμε τους καυγάδες μας, τα ξεσπάσματά μας αλλά τα αφήναμε στην άκρη έχοντας ως στόχο και οι δύο το ίδιο αποτέλεσμα.

Τώρα που το σκέφτομαι, οικογένειες έχασαν έναν γιο και παίκτες έχασαν έναν αδερφό. Αυτά τα αγόρια πήγαιναν στον πόλεμο μαζί με τον Τζορτζ που ανταποκρινόταν σε κάθε πρόκληση.

