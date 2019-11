Πρωταγωνιστής του Casa De Papel “έκλεψε” την παράσταση στην κερκίδα της Μπανταλόνα! – video

Η Μπανταλόνα αντιμετώπισε και… διέλυσε την Ομπραντόριο στην ACB της Ισπανίας, ο πρωταγωνιστής του αγώνα όμως βρέθηκε στην κερκίδα. Ο διάσημος “Ελσίνκι” του τηλεοπτικού Casa De Papel έγινε αντιληπτός από το κοινό και αποθεώθηκε με το τραγούδι Bella Ciao να παίζει στη διαπασών στο γήπεδο.

Η σειρά φαινόμενο του Netflix έχει ξεπεράσει τα ισπανικά σύνορα, αλλά ειδικά στη χώρα η δημοφιλία των ηθοποιών έχει “εκτιναχθεί” σε απίστευτα επίπεδα, γεγονός που αποδείχθηκε και με τον Ελσίνκι στις κερκίδες της Μπανταλόνα.

Bella Ciao by the man himself @DarkoPericActor while watching Penya pic.twitter.com/Y3L1iHPZqk

— Eurohoops.net (@Eurohoopsnet) November 3, 2019