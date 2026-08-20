«Πρόταση του Ολυμπιακού για τον Ιλάν Κεμπάλ της Παρί» γράφουν στην Γαλλία

Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να ενισχυθεί μετεγγραφικά και “χτυπάει” σε όλα τα μέτωπα. Μία από τις θέσεις που οι Πειραιωτών ψάχνουν παίκτη είναι και αυτή στα εξτρέμ, με τον Ρούμπεν Βάργκας να είναι σε πρώτο πλάνο. Ωστόσο, το “Footmercato” φέρνει στο προσκήνιο την περίπτωση του Ιλάν Κεμπάλ.

Όπως αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος Σαντί Αουνά, ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση για τον 28χρονο εξτρέμ της Παρί. Στο ρεπορτάζ του, σημειώνει πως στο κόλπο της απόκτησης του διεθνούς Αλγερινού είναι η Αλ Φατέχ, η Χαλ, η Μαρσέιγ και ομάδες από το MLS.

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Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται, η ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας δεν πέφτει κάτω από τα 10.000.000 ευρώ, για την πώληση του παίκτη, ο οποίος έχει συμβόλαιο μαζί της μέχρι τον Ιούνιο του 2028.

Την περσινή σεζόν, ο Ιλάν Κεμπάλ είχε εννέα γκολ και πέντε ασίστ σε 31 ματς.