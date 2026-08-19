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Αθλητικά

Πρόβλημα στον Παναθηναϊκό με Κέντρικ Ναν: Υπέστη ρήξη μηνίσκου και χάνει την πράσινη προετοιμασία

Η επιστροφή του σε φουλ ρυθμούς αναμένεται σε διάστημα 6-8 εβδομάδων
Ο Κέντρικ Ναν
Ο Κέντρικ Ναν με τη φόρμα του Παναθηναϊκού/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
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Ο Κέντρικ Ναν στάθηκε άτυχος πριν καν ξεκινήσει η νέα σεζόν με τον Παναθηναϊκό.

Σε μία από τις ατομικές προπονήσεις που πραγματοποιεί στις ΗΠΑ, ο Κέντρικ Ναν υπέστη ρήξη μηνίσκου. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου.

Η επιστροφή του σε φουλ ρυθμούς αναμένεται σε διάστημα 6-8 εβδομάδων. Το κακό είναι ότι θα χάσει την προετοιμασία της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ωστόσο δεν θα μείνει εκτός από αρκετά παιχνίδια.

Κι αυτό γιατί ο Ναν «κουβαλούσε» ούτως ή άλλως ποινή δύο αγωνιστικών για τις εντός συνόρων αναμετρήσεις, επομένως θα απουσίαζε ούτως ή άλλως από το ελληνικό Super Cup.

Ο 31χρονος γκαρντ θα χάσει ουσιαστικά τις πρώτες αγωνιστικές της Euroleague και συγκεκριμένα τα εντός έδρας παιχνίδια με Παρί, Βιλερμπάν και Μακάμπι.

Τα έξι παιχνίδια που μπορεί να χάσει

1η αγωνιστική – 24/09: Παναθηναϊκός – Παρί
2η αγωνιστική – 30/09: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν
3η αγωνιστική – 02/10: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ
4η αγωνιστική – 08/10: Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε
5η αγωνιστική – 13/10: Παρτίζαν – Παναθηναϊκός
6η αγωνιστική – 16/10: Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ

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