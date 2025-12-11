Ράφα Μπενίτεθ: «Αλλάζουμε πολλά πράγματα στον Παναθηναϊκό και ο Γιάννης Αλαφούζος βοηθάει σε αυτό»

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στο Matchday Mag του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση του Europa League με τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ (11/12/25,22:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 5, Ant1) και αναφέρθηκε ότι οι πράσινοι βρίσονται σε περίοδο αλλαγών με τη βοήθεια του Γιάννη Αλαφούζου.

Ο Παναθηναϊκός θα ψάξει τη νίκη κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν για να κάνει ένα μεγάλο βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa League με βλέψεις να πάρει και μία θέση στην πρώτη οκτάδα και ο Μπενίτεθ τόνισε ότι η ομάδα του θα κάνει τα πάντα για να πάρει τους τρεις βαθμούς.

Τα λόγια του Ισπανού προπονητή

«Αυτή η στιγμή είναι για να συγκεντρωθούμε και να πάρουμε το καλύτερο δυνατό από όλους. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Θέλουμε να κερδίσουμε, θα κάνουμε τα πάντα γι’ αυτό. Αλλάζουμε πολλά πράγματα στον σύλλογο και ο πρόεδρος βοηθάει σ’ αυτό. Θα χρειαστούμε χρόνο. Όταν χάνουμε ή όταν δεχόμαστε ένα γκολ στο τέλος, απογοητευόμαστε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτό που συνέβη.

Πρέπει όμως να είμαστε σίγουροι ότι θα μάθουμε. Μπορεί να χρειαστούμε περισσότερο χρόνο για να βελτιωθούμε, αλλά θα το κάνουμε. Η Βικτόρια είναι μια καλή ομάδα, τρέχει πολύ, έχει μεγάλη επιθετικότητα, κάνει καλές αντεπιθέσεις. Ξέρουμε τα χαρακτηριστικά της. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Θα είναι δύσκολο, αλλά μπορούμε να τα καταφέρουμε».