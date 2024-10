Ράφα Ναδάλ: Η τεράστια καριέρα του θρυλικού τενίστα σε 10 αριθμούς

Ο Ράφα Ναδάλ αποσύρεται από τη δράση, βάζοντας τέλος σε μία μυθική καριέρα στο τένις. Οι αριθμοί του Ισπανού τενίστα στα 22 χρόνια που κυριάρχησε στα γήπεδα προκαλούν δέος.

Ο Ράφα Ναδάλ ανακοίνωσε σήμερα, 10 Οκτωβρίου 2024 ότι αποσύρεται επίσημα από το επαγγελματικό τένις μετά την ολοκλήρωση του Final 8 του Davis Cup (Μάλαγα, 19 έως 24 Νοεμβρίου).

«Αποσύρομαι», είπε ο Ισπανός σε ένα συναισθηματικό βίντεο στο οποίο κάνει μια ανασκόπηση των 22 χρόνων του στην ελίτ του τένις.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi