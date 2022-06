Ο Ράφαελ Ναδάλ είναι ο “Βασιλιάς” του Roland Garros και το επιβεβαίωσε με μία φοβερή “παράσταση” κόντρα στον πρωτάρη Κάσπερ Ρουντ, τον οποίο και “διέλυσε” με 3-0 σετ (6-3, 6-3, 6-1) κατακτώντας το 14ο τίτλο του στο συγκεκριμένο τουρνουά.

Ο 36χρονος Ισπανός τενίστας ήταν ένα επίπεδο πάνω από τον αντίπαλό του στον τελικό του γαλλικού Γκραν Σλαμ και έφθασε με… περίπατο στην κατάκτηση του τροπαίου, που τον φέρνει ακόμη πιο ψηλά στην κορυφή της λίστας όλων των εποχών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κι αυτό γιατί, με το Roland Garros του 2022, ο Ναδάλ έφθασε τα 22 Γκραν Σλαμ στην τεράστια καριέρα του και άφησε κι άλλο πίσω του τους Ρότζερ Φέντερερ και Νόβακ Τζόκοβιτς, που “συγκατοικούν” στη δεύτερη θέση με 20 τίτλους.

Ο φετινός τελικός του Roland Garros ξεκίνησε πολύ δυνατά με τρία μπρέικ στα πρώτα τέσσερα γκέιμ και τον Ναδάλ να παίρνει δύο φορές το προβάδισμα, πριν κρατήσει τα σερβίς του για το 6-3 και το 1-0 στο ματς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ρουντ προσπάθησε να αντιδράσει και έκανε πρώτος μπρέικ στο δεύτερο σετ, αλλά ο Ναδάλ “απάντησε” αμέσως με δικό του μπρέικ στο πέμπτο γκέιμ και στη συνέχεια… σάρωσε τον αντίπαλό του, για το 6-3 και το 2-0 στο ματς.

Nowhere on the court is safe 💪#RolandGarros | @RafaelNadal pic.twitter.com/jqClIqFn12