Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθισε σήμερα (8/8) για πρώτη φορά ο Ράιαν Γκιγκς, με τον άλλοτε αρχηγό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κατηγορείται για κακοποίηση εις βάρος της πρώην συντρόφου του.

Αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη ήρθε σήμερα για πρώτη φορά ο Ράιαν Γκιγκς, με τον παλαίμαχο Ουαλό άσο να αντιμετωπίζει κατηγορίες κακοποίηση εις βάρος της πρώην συντρόφου του Κέιτ Γκρέιβιλ.

Συγκεκριμένα ο πρώην άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατηγορείται ότι άσκησε βία στην πρώην σύντροφο του και στη συνέχεια την πέταξε γυμνή έξω από το ξενοδοχείο «Stafford London».

Παράλληλα ο Γκιγκς κατηγορείται ότι έχει βιαιοπραγήσει και εις βάρος της αδελφής της πρώην συντρόφου του Έμα Γκρέβιλ.

Στην δικαστική αίθουσα του Μάντσεστερ όπου διεξάγεται η ακροαματική διαδικασία, ο εισαγγελέας ήταν καταπέλτης εις βάρος του Ουαλού, υποστηρίζοντας ότι ”η ζωή του Γκιγκς εκτός ποδοσφαίρου περιέχει συνεχόμενα περιστατικά κακοποίησης”.

Από την άλλη η υπερασπιστική γραμμή του Ουαλού αρνείται οποιαδήποτε κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς.

#RyanGiggs arrives at court for assault trial



The former #footballer is accused of controlling and coercive behaviour to his ex-girlfriend, Kate Greville, and causing her actual bodily harm.



NOTE: on going trial, please avoid prejudicial comments. https://t.co/ZcGDu44LoF